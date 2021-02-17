لبنان

عصابة تسرق السيارات وتهربها الى سوريا.. هذا مصيرها

Lebanon 24
17-02-2021 | 10:38
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صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، ومن خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها هذه الدوريات، اشتبهت بتاريخ 10-2-2021، بسيارتين مستأجرتَين من نوع "كيا سيراتو" و"هيونداي سولاریس"، وتمكّنت من ضبطها في محلتي مكلس وضبية، وتوقيف الأشخاص الذين كانوا على متنها، وهم كل من:

 

    م. ع. (مواليد عام 1996، سوري)

    ع. ع. (مواليد عام 1999، سوري)

    ف. ح. (مواليد عام 1994، سوري)

 

بتفتيشهم ضُبط بحوزتهم بطاقات هويات وإجازات سوق وإقامات مزوّرة.

 

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، وانهم استأجروا السيارتين بهدف سرقتها، ونقلها الى الأراضي السورية، مستخدمين بطاقات مزورّة لتسهيل تنقّلاتهم.

 

 كما تبيّن أن الموقوف الأول من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وتسهيل دعارة، وقد أوقف سابقاً لمرتَين.

 

أعيدت السّيارتان الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

 

 

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