الرابطة المارونية: توزيع أجهزة أوكسيجين على البلديات والجهات المحتاجة

أعلنت "الرابطة المارونية" في بيان، أنه "نتيجة تحرك أعضاء الرابطة ولجانها والاتصالات التي قامت بها مع المنتشرين في الولايات المتحدة الاميركية والمقيمين في لبنان، تلقت عددا من أجهزة الاوكسيجين من نوع oxygen concentrators، وتم شراء عدد آخر. وبلغ مجموع الاجهزة 120 جهازا سيتم توزيعها لاستعمالها على سبيل الاعارة على البلديات والجهات المحتاجة في كل المناطق، وستتصل الرابطة بالمعنيين للتنسيق".