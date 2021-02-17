إبن الـ21 عاماً انتحر داخل مغسل للسيارات في القبة

انتحر صباح اليوم الأربعاء، الشاب "ع.س" (21 عاماً) بعدما شنق نفسه في محلة القبة في مدينة طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وأشارت المعلومات إلى أن الشاب فارق الحياة داخل مغسل للسيارات في القبة.وقد اوضحت المصادر ان الاخير انتحر لأسباب مادية واقتصادية حيث حضرت القوى الأمنية الى مكان الحادثة وفتحت تحقيقا، فيما نقلت جثة الشاب الى المستشفى الحكومي في طرابلس للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.