لبنان

وزني بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية المحافظة على موازنة الجامعة وحقوق أساتذتها

Lebanon 24
17-02-2021 | 11:23
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب وتم البحث في موضوع المحافظة على موازنة الجامعة وحقوق أساتذتها والعاملين فيها، بمن فيهم المتعاقدين بالساعة وضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لتفريغ أكبر عدد منهم حرصاً على مصلحة الجامعة وطلابها. كما طالب أيوب بعدم المساس بصندوق تعاضد الأساتذة وتمنى زيادة موازنة الجامعة لتمكينها من توفير التعليم العالي لأعداد أكبر من الطلبة وتعويض فرق سعر العملة للحاجات الملحة في المختبرات والتجهيزات الالكترونية التي تستورد من الخارج وتسعر بالدولار على سعر السوق الحر.

أشاد الوزير وزني بأهمية الجامعة اللبنانية ودورها الوطني وأبدى تفهمه في ما يتعلق بموضوع موازنتها.
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