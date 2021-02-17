لبنان

مبادرة نصرالله الحكومية هل هي قابلة للتطبيق؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 11:26
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كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": لم يتوان السيد نصرالله عن طرح رؤيته الحكومية والتي فسرها كثير من المراقبين بأنها موقف سياسي، فوجد أن تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة للتعطيل هو أمر غير منصف، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس المكلف الذي يتفهم السيد نصرالله تمسكه بالحصول على وزارة الداخلية، ويتفهم أيضا رفضه لحصول أي فريق على الثلث المعطل، خصوصا أنه لم يسبق لتيار سياسي أن حصل على هذا الثلث الذي كان ينحصر بفريق أو بتحالف، وفي ذلك رسالة واضحة الى التيار الوطني الحر بأنه كان يمتلك الثلث المعطل مع حليفه حزب الله داخل الحكومة، وبالتالي فإن الحزب يرفض أن يحصل التيار بمفرده على الثلث المعطل.
وفي الوقت نفسه عبر السيد نصرالله عن إستغرابه لاصرار الرئيس الحريري على صيغة الـ18 وزيرا، لافتا الانتباه الى إمكانية أن تكون الحكومة من 20 أو 22 وزيرا، مؤكدا أن ذلك يفتح باب النقاش مجددا ويعيد الحرارة الى الاتصالات.

وأضاف: طرح السيد نصرالله وجد فيه متابعون مبادرة جديدة تقوم على توسيع الحكومة من دون إعطاء الثلث المعطل لأي تيار سياسي، لكن مصادر أخرى أكدت أنه غير قابل للتطبيق إنطلاقا من تمسك عون وباسيل بالثلث المعطل كجزء من معركتهما الوجودية، وأيضا من إصرار الحريري على 18 وزيرا إلتزاما بالتوجهات العربية والدولية التي تؤكد على حكومة من 18 وزيرا إختصاصيا غير حزبيين ومن دون ثلث معطل لأي تيار سياسي.
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