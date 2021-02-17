مستشفى الراسي: غدا ستبدأ عملية التلقيح

اكد مدير مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا الدكتور محمد خضرين في بيان "ان عملية التلقيح ضد وباء كورونا المستجد، ستبدأ صباح يوم غد الخميس، وفق الالية الموضوعة من قبل المنصة المعتمدة على مستوى كل لبنان".ووجه خضرين نداء الى ابناء عكار ب"ضرورة الاقبال على التسجيل لتلقي اللقاح،الذي لا بديل عنه لمواجهة هذا التفشي المتمادي للوباء، لافتا الى ان عدد المسجلين حتى الان في محافظة عكار قليل جدا".