"Joyce" تسيطر وتستمر

أكد رئيس دائرة التقديرات في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس عبد الرحمن زواوي، في أتصال مع "لبنان 24"، ان العاصفة مستمرة الى بعد ظهر يوم الغد الخميس.

ومن المتوقع ان نشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة لتصل الى 6 درجات في المناطق الساحلية.

ليستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر، لاسيما في المناطق الشمالية.

تبدأ العاصفة بالانحسار ابتداء مساء الخميس وصباح يوم الجمعة المقبل.

ويترافق الانحسار مع موجات من الصقيع تستمر حتى نهاية الأسبوع.

كما ينتج عنها تشكل الجليد ابتداء من ارتفاع 700متر وما فوق.