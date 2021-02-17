قضية الدكتور خراط تابع... تدابير واجراءات بحق المشرق وكليمنصو

صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:

"ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الشهر الحالي، بقضية وفاة الطبيب نبيل خراط إثر مضاعفات إصابته بوباء كورونا. ومنذ اللحظات الأولى، وبعد تقديمه أحر التعازي لذوي المرحوم، تعهد الدكتور كركي بمتابعة الموضوع بجدية كبيرة وإجراء التحقيقات اللازمة من قبل جهاز المراقبة الإدارية على المستشفيات في الصندوق، والتواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف عند ملابسات القضية المفجعة بأدق تفاصيلها لإتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المخالفين.وعليه، تم التواصل بداية مع ذوي الفقيد الذين زودوا الجهة المحققة بكل المعطيات عبر إفادة خطية، خلصت الى أن مستشفى كليمنصو رفض استقبال المرحوم لعدم توفر أسرة شاغرة وقد أبرزت هذه الأخيرة تقريرا مفصلا عن واقع المستشفى في 29/1/2021، أي اليوم التي استدعت فيه حالة الطبيب دخول المستشفى، من ثم توجهت العائلة الى مستشفى المشرق حيث تلقى الطبيب العناية الطبية اللائقة، إلا أن إدارة المستشفى طلبت مبلغ 30 مليون ل.ل على سبيل التأمين، وهذا ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق.لذلك، وبعد إرجاع كامل المبلغ المدفوع من قبل المستشفى المذكور إلى العائلة بعد تغطيته من قبل الضمان وشركة التأمين، وجه الدكتور كركي إنذارا إلى إدارة مستشفى المشرق حمل الرقم 558 بتاريخ 16/2/2021، تضمن ما يلي:ننذركم بوجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق الموقع معكم، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية، ومن ثم فسخ التعاقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة، كما وألزمت إدارة المستشفى بالتوقيع على تعهد بعدم تقاضي أي مبلغ مسبق على سبيل التأمين.أما في ما خص مستشفى كليمنصو، فقد أبقي على الإجراء المتخذ في حقها آنفا من فسخ التعاقد ووقف السلفات المالية اعتبارا من 28/1/2021 أي قبل حدوث قضية الطبيب خراط، لأنه وبالرغم من توضيحها لما جرى وثبوت عدم تحمل مسؤوليتها المباشرة عن وفاة الطبيب، إلا أن الواجب الإنساني والاخلاقي تجاه من أفنى حياته في سبيل خدمة الناس ورعاية صحتهم، يقتضي تقديم بالغ الاهتمام والرعاية الصحية له.ومن هنا، يؤكد المدير العام الدكتور كركي أنه على استعداد، في أي وقت وفي حق أي كان، لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والحازمة، كي لا يصار إلى التعدي على حقوق المضمونين برعاية صحية كريمة، لا سيما أفراد القطاع الصحي الذين نقدم لهم جزيل الشكر والامتنان.وفي هذا السياق، يذكر الدكتور كركي المضمونين الكرام بعدم التردد في تقديم شكاويهم لدى المراقبين الاداريين التابعين لمصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الصندوق والأطباء المراقبين، في حال تعرضهم لأي مشاكل أو معوقات في ما يتعلق بالاستشفاء أو الاتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجتها.كما يؤكد المدير العام مجددا على جميع مقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومختبرات وصيدليات، بضرورة التقيد بالعقود الم