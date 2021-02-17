لبنان

خطف شخص من منزله في الحلانية

Lebanon 24
17-02-2021 | 12:26
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أقدم مجهولون على خطف السوري ع.ع.ص. من داخل منزله، في بلدة الحلانية.
 
وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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