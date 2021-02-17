لبنان

عملية التلقيح تنطلق في مستشفى ضهر الباشق

Lebanon 24
17-02-2021 | 12:29
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انطلقت اليوم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى ضهر الباشق الحكومي في المتن وفق الالية المعتمدة من قبل وزارة الصحة عبر المنصة وبعد استكمال الاستعدادات اللوجستية والتقنية وجهوزية الفريق الطبي، باشراف المدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة الدكتور فادي سنان، وفي حضور طبيب قضاء المتن الدكتور وسام حبشي ومدير المستشفى الدكتور روجيه حاموش.

وكان المستشفى قد تسلم من وزارة الصحة 246 جرعة، وبدأت العملية بتلقيح كل من سنان وحاموش لتشمل بعدها الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى، بالاضافة الى المواطنين المسجلين على المنصة وفق الآلية المتبعة.

سنان
واشار سنان الى ان " 6 آلاف شخص حصلوا على اللقاح منذ بدء عملية التلقيح من دون تسجيل أي أعراض جانبية تذكر"، داعيا "المواطنين للاسراع في التسجيل على منصة وزارة الصحة للتخفيف من وطأة كورونا"، لافتا الى ان "منطقة المتن هي الأكثر تسجيلا للحصول على اللقاح بنسبة 17 في المئة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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