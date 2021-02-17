تشكيلات وتعيينات لمواكبة تمديد مُضمر

بات واضحا ومعلنا ارتباط مصير تشكيل الحكومة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ومختلف القوى السياسية تتصرف على هذا الأساس وتجمع عناصر قوة تحضيرا لاستخدامها في السباق الرئاسي، فيما تتصدر قصر بعبدا اهتمامات "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل تحديدا بما في ذلك إجراء تشكيلات مفاجئة ومستغربة في القصر الجمهوري.
انشغل الوسط السياسي بخلفيات تعيين رزمة من المستشارين في قصر بعبدا، ما آثار التساؤل عن سبب الأقدام على خطوة تتنافي الاعراف الدستورية والقانونية.
في هذا الصدد يؤكد مراقبون، بأن باسيل يقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية مرتبطة باعتبارات شخصية بحكم التغييرات الحاصلة منذ اندلاع شرارة الثورة وانفجار مرفأ بيروت.
الهم الانتخابي بات في المرتبة الثانية في اهتماماته والاولوية لديه إدارة المحركات الرئاسية بنفسه، انطلاقا من قناعته ان الفراغ في سدة الرئاسة سيصبح عند انتهاء ولاية الرئيس عون امرا واقعا، وينبغي تحضير العدة لبقاء الرئيس عون في سدة الرئاسة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية وربطها بما بحكي عن تمديد لمجلس النواب.
العقوبات الاميركية افقدت باسيل الدور الذي كان يلعبه بصفته رئيس الظل أمام المحافل العربية والدولية، خصوصا بعد اكتشافه بأن العيون الأميركية نجحت بسحب تقارير وملفات بالغة الحساسية من إدراج المكاتب قبيل صدور العقوبات وفق قانون ماغنيتسكي.
يضاف إلى ذلك، حالة الاستنزاف منذ 17 تشرين الاول العام 2019 وحتى اليوم والتي اثقلت كاهل باسيل ساسيا وشعبيا في ظل نقمة شعبية عارمة عليه وعزلة سياسية جراء تراكم الازمات من جهة وإعادة النظر في التحالفات القائمة فضلا عن تغييرات عميقة يفرضها الواقع المأزوم. هذا الأمر لم يتكيف معه باسيل نتيجة ميله الدائم الى شخصنة الأداء السياسي وخوض معارك السياسية في كل اتجاه.
بناء عليه، يحاول باسيل خوض معركة تمديد عهد عون بشكل مضمر، و لكون ذلك متعذرا دستوريا ويناقض ابسط الاعراف والانظمة لابد من فرض التمديد بحكم الأمر الواقع، ما يستلزم مواكبة ذلك باستنفار سياسي وشعبي ومواكبة إعلامية.
ليس بالسهولة خلق بدع دستورية من نوع استمرار عون بالحكم طالما ان النصوص واضحة، من هنا كان قرار باسيل بالحاق مكاتب القصر الجمهوري بغرف العمليات التي يشرف عليها في حرج ثابت والبياضة واللقلوق، وتندرج التشكيلات الأخيرة في قصر بعبدا في نطاق تشكيل قيادة موحدة تجمع رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" لتنسيق التشكيلات القتالية على الجبهات السياسية دون الركون إلى الطابع الرسمي في القصر الجمهوري.