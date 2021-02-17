تشكيلات وتعيينات لمواكبة تمديد مُضمر

بات واضحا ومعلنا ارتباط مصير تشكيل الحكومة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ومختلف القوى السياسية تتصرف على هذا الأساس وتجمع عناصر قوة تحضيرا لاستخدامها في السباق الرئاسي، فيما تتصدر قصر بعبدا اهتمامات "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل تحديدا بما في ذلك إجراء تشكيلات مفاجئة ومستغربة في القصر الجمهوري.

انشغل الوسط السياسي بخلفيات تعيين رزمة من المستشارين في قصر بعبدا، ما آثار التساؤل عن سبب الأقدام على خطوة تتنافي الاعراف الدستورية والقانونية.

في هذا الصدد يؤكد مراقبون، بأن باسيل يقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية مرتبطة باعتبارات شخصية بحكم التغييرات الحاصلة منذ اندلاع شرارة الثورة وانفجار مرفأ بيروت.