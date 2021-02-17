اقدما على عدة عمليات نشل وسلب في عدة مناطق.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين:ع. ص. (مواليد عام 2001، لبناني)ا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)اللذين اعترفا _ في خلال التحقيق معهما من قبل مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية_ بقيامهما بعدة عمليات نشل لحقائب وهواتف المارة وسلب مواطنين على متن دراجة آلية في مناطق: بيروت، بعبدا والضاحية.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.