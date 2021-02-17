قتيل في حادث سير على طريق الهرمل

وقع حادث سير مروع على طريق عام الهرمل أدى إلى وفاة الرقيب في الجيش اللبناني س.ك، بعد إصطدام سيارته الخاصة من نوع "رينو" بسيارة من نوع "شيروكي" يقودها ع.ب .وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الهرمل الحكومي والتحقيق جار.