نقاش حاد داخل لجنة الاعلام.. وزعيتر يسأل الحواط والطبش: انتو مش من الطبقة السياسية؟



في حين أن حزب القوات والمستقبل المتمثلين بالنائب زياد حواط ورلى الطبش طالبا بمحاسبة الطبقة السياسية ولكن ليس عبر الإعلام، ما دفع بالنائب غازي زعيتر الى الرد "انتو مش من الطبقة السياسية؟". علم " لبنان 24" ان اجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن حسن وحضور ممثلين عن المؤسسات الإعلامية شهد انقساما سياسيا حادا، فقد اعترض نواب "حزب الله" بشكل واضح على الإتهام المباشر والكلام التجريحي ضد "الحزب" في موضوع تفجير المرفأ وجريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، من دون تسميته.في حين أن حزب القوات والمستقبل المتمثلين بالنائب زياد حواط ورلى الطبش طالبا بمحاسبة الطبقة السياسية ولكن ليس عبر الإعلام، ما دفع بالنائب غازي زعيتر الى الرد "انتو مش من الطبقة السياسية؟".

اما النائبان جورج عطالله وسيزار ابي خليل فتحدثا بإسم التيار الوطني الحر واستعرضا تاريخهما في مواجهة قمع الحريات والمحا الى غياب المساءلة حول استهداف رئيس الجمهورية بالكلام التجريحي معتبرين ان هذا الامر مرفوض.



وكان الملفت ان ممثل محطة الـ"mtv" القى مداخلة، أشار خلالها الى ان الاخطاء تحصل في العمل الاعلامي وتتم معالجتها.

اما رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر فقال "u keep surpring us"، "انتم تتعاطون مع الإعلام وكأننا لا نزال في العام 1992 والواقع أنه يوجد خمسة ملايين لبناني ما يعادل خمسة ملايين وسيلة اعلامية وكل شخص يتحدث بالطريقة التي يريد".

أما مداخلة نائبة رئيس مجلس ادارة "الجديد" كرمى خياط فاتسمت بالنبرة العالية وقالت: "اذا بدكن شي تشكوا بالقضاء علينا. بدكن تمنعونا نحكي. روحوا سمعوا الشعب".