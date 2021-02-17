خدمة الانترنت تعود الى طبيعتها

بشر المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اللبنانيين بأن أعمال الصيانة التي لم تخل من المفاجآت من قبل الجانب الخارجي قد أنجزت وعادت خدمة الانترنت إلى طبيعتها، وقال: "أثني على عمل فرق أوجيرو الفنية التي أحسنت في إدارة هذه العملية الحساسة لجهة تأمين إستمرارية الشبكة المحلية بنسبة تجاوزت 80 بالمئة".