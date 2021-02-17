لبنان

قوى الامن: الابتزاز الجنسي تزايد في العامين المنصرمين

Lebanon 24
17-02-2021 | 14:39
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة
ما يلي:

"أظهرت إحصاءات شكاوى الابتزاز الجنسي التي وردت، خلال العامين المنصرمين (2019-2020)، إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة -إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم عبر خدمة "بلغ" على موقعها الإلكتروني ارتفاعا كبيرا وخطيرا بأعدادها، حيث تلقت هذه الشعبة /200/ شكوى في العام 2019، و/815/ شكوى عام 2020، بزيادة نسبتها 307,50 %.

بناء عليه، تذكر هذه المديرية العامة بطلبها المتكرر من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق تحت أي ظرف من الظروف، أو قبول دعوة أشخاص أو حسابات مجهولة، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الآخرين.

كما تطلب عدم الخضوع لطلبات المبتزين، والإبلاغ فورا عن هذه الحالات عبر صفحتها على تطبيق "فايسبوك" (lebsif)، أو من خلال خدمة (بلغ) على موقعها الإلكتروني http://isf.gov.lb/en/report)) أو تقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية المختصة. أو الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 293293-01".
المصدر: الوكالة الوطنية
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