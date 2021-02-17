العاصفة تتسبب بقطع المياه عن هذه البلدات..

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أن "العاصفة التي تضرب لبنان حالياً، أدت الى حدوث انهيار صخري كبير، في التلال الواقعة أعلى منشآت نبع الطاسة، وقد جرفت الصخور المتساقطة أعمدة التوتر العالي والجسر، وبعض شبكات التوزيع واستقرت في نطاق النبع، وقد تأثرت بشكل مباشر شبكة التوزيع التي تغذي بلدتي اللويزة و جرجوع، مما أدى الى توقف الضخ.



وقد باشرت فرق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تقييم الاضرار واجراء أعمال الصيانة الطارئة والضرورية لاستعادة التغذية بالمياه في القرى المتضررة".



