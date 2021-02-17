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لبنان
هل من آلية لحصول العمال الاجانب في لبنان على اللقاح؟
Lebanon 24
17-02-2021
|
14:49
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ترأست وزيرة العمل لميا يمين في مكتبها في الوزارة، اجتماعا خصص للبحث في آلية حصول العمال والعاملات الاجانب الموجودين على الاراضي اللبنانية على لقاح "كورونا" في اطار العمل لتحقيق المناعة المجتمعية.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاحات في لبنان الدكتور عبد الرحمن البزري، وممثلون عن الوزارة، والمنظمة الدولية للهجرة IOM ، ومؤسسة عامل، ومؤسسة "كاريتاس".
بعد الاجتماع قال الدكتور البزري: "الاجتماع مع معالي وزيرة العمل والمنظمة الدولية للهجرة IOM وبعض مؤسسات المجتمع الاهلي ، كان الهدف منه وضع خطة حقيقية متكاملة وشاملة لتمنيع فئة كبيرة موجودة في المجتمع اللبناني وهي العمالة الاجنبية. ونحن نعلم ان هذه العمالة تأتي من جهات متعددة الى لبنان، وهناك عمالة اجنبية مسجلة وتعمل بصورة شرعية، وهناك عمالة عليها واقع قانوني جعلها غير شرعية في اقامتها مما يصعب احصائها وتحديد عددها.
اضاف: "خطة العمل ستتركز على عدة مراحل :
اولا: تحديد حجم هذا الموضوع ،اي مقدار عدد العمالة الاجنبية التي لدى وزارة العمل مشكورة معلومات كافية ووافية عنها، بالاضافة الى التواصل مع سفارات هذه الدول ومنظمة العمل الدولية .
ثانيا: تجزئة آلية المقاربة لهذا الموضوع بحيث تشمل الفئات التي هي اكثر عرضة للأوبئة، إسوة بالخطة الوطنية المعدة للمجتمع اللبناني.
ثالثا: دعوة العديد من المؤسسات والهيئات التي تعمل لديها العمالة الاجنبية للمساهمة في هذا الموضوع، لان لبنان كدولة حرة ومستقلة مسؤول عن كل الموجودين على اراضيه وهذا جزء لا يتجزأ من السيادة اللبنانية".
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