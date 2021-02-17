لبنان

ان اضطررت للتنقل في العاصفة... اليك بعض النصائح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2021 | 16:35
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في زمن السوداوية شبه المطلقة، تأتي "Joyce"  لترسم بياضا في الجبال والمرتفعات قد ينعكس شيئا من الايجابية في نفوس اللبنانيين، لكن وحتى لا تزيد سوداويتنا سوادا، وان اضطررت للتنقل وسط العاصفة مع اتباع التعليمات بالنسبة إلى اجراءات كورونا الموجبة،
 
اليك بعض النصائح حسب الدكتور جبران قرنعوني الاختصاصي في الطب الميداني وادارة الكوارث:
اذا كنت متوجها الى المناطق الجبلية تأكد من ان سيارتك مجهزة بالسلاسل المعدنية،
كما تأكد من توافرعناصرالأمان في سيارتك (دواليب سليمة، مصابيح تعمل بشكل جيد، كمية كافية من البنزين).
احرص على ان تحمل معك شاحنا لبطارية الهاتف، بحال اضطررت للتواصل مع القوى الأمنية  او الصليب الأحمر.
احرص على ان تحمل معك بعض اغراض الاسعافات الأولية، المأكولات الجاهزة، رفش، وثياب "فوسفورية" اللون التي قد تحتاجها في ساعات المساء.
 
اذا كان برفقتك أحد  كبار السن، لا بد من الـتأكد من ان أدويته متوافرة تحسبا لأي حادث ممكن.
بحال حاصرك الثلج، لا بد من فتح شباك السيارة بشكل بسيط حتى تتمكن من التنفس جيدا، كما انه من المفضل ان تطفئ محرك السيارة وتعمل على تشغيله كل 10 دفائق.
بحال طال وقت وجودك محاصرا في الثلج  قد تعاني من تدني درجات الحرارة، وقد يصيبك ما يعرف ب "الصرد" اي التجلّد :
شعوربصقيع بسيط في الأطراف، وعندها تلجأ لفرك اليدين  وترخية حذاء القدمين، مع تحريك الأطراف بشكل مستمر قدر المستطاع.
اما اذا ازداد تدني درجات الحرارة، وارتفع شعورك بالصقيع فعندها قد تصل الى مرحلة اللاشعور في الاطراف ويميل لون بشرتك الى الازرق الداكن،
عندها يمنع فرك اليدين او تعريضهما للماء السخن او اي وسيلة تدفئة عند انقاذك من قبل الجهات المعنية  او أحد الأشخاص، كما يمنع تناولك السكر والمشروبات الكحولية، والحل يكون في خلع ثيابك و تبديلها بأخرى دافئة كما تناول بعض النشويات.
تبقى النصيحة الأخيرة في ان نحاول جميعا التزام منازلنا في هذه الأيام لا هربا من العاصفة وحسب، بل من الجائحة المستمرة في التفشي.
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خاص "لبنان 24"

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