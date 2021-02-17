لبنان

ما هي الطرقات المقطوعة والسالكة بسبب الثلوج؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 16:47
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أفادت غرفة التحكم المروري انّ الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، كفردبيان – حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، شبعا كفرشوبا وشبعا راشيا، تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة، الشوف الاعلى كفريا، نيحا، مرستي جباع، بعذران، الخريبة، الباروك، عين زحلتا، والقبيات الهرمل.
كذلك طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع الآليات بسبب تراكم الثلوج، أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط.
 
الطرقات السالكة 
أما الطرقات السالكة بحسب التحكم المروري فهي: طريق مرج الزهور - البقاع سالكة حالياً أمام السيارات ذات الدفع الرباعي وطريق عام جزين - كفرحونة سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
 
 
 
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