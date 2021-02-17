ما هي الطرقات المقطوعة والسالكة بسبب الثلوج؟

أفادت غرفة التحكم المروري انّ الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، كفردبيان – حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، شبعا كفرشوبا وشبعا راشيا، تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة، الشوف الاعلى كفريا، نيحا، مرستي جباع، بعذران، الخريبة، الباروك، عين زحلتا، والقبيات الهرمل.كذلك طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع الآليات بسبب تراكم الثلوج، أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط.