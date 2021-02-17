تعميم صورة قاصر مفقود... هل رأيتموه؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامة البلاغ التالي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقود:مصعب عبد القادر الأحمد (مواليد 2005، سوري) الذي غادر بتاريخ 14-10-2020، منزل ذويه في بلدة قب الياس- البقاع، ولم يعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 542788-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.