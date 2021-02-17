لبنان

الرئيس ميقاتي يستقبل سفير روسيا

Lebanon 24
17-02-2021 | 18:00
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إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير روسيا الجديد لدى لبنان ألكسندر روداكوف في مكتبه وجرى البحث في العلاقات اللبنانية- الروسية والأوضاع في لبنان والمنطقة.
 
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