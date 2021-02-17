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لبنان
إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج على طريق عام عنايا- مشمش
Lebanon 24
17-02-2021
|
17:25
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل 12 سيارة على طريق عام عنايا- مشمش في قضاء جبيل، وذلك بحسب بيان لهم.
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