إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج على طريق عام عنايا- مشمش

أنقذ عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل 12 سيارة على طريق عام عنايا- مشمش في قضاء جبيل، وذلك بحسب بيان لهم.