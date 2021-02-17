لأول مرة منذ سنين.. الثلج يتساقط في قرى قضاء مرجعيون

تساقطت الثلوج لاول مرة منذ عدة سنين في عدد من قرى وبلدات مرجعيون، حيث اكتست الطرقات واسطح المنازل باللون الابيض، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وترافقت العاصفة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح شديدة احيانا وضباب كثيف حجب الرؤية.

