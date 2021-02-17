لبنان

"القوات"- طرابلس: استدعاء رامي فنج لا يخدم منطق الدولة ولا الحرية

Lebanon 24
17-02-2021 | 17:43
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صدر عن منطقة طرابلس في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:

"إن استدعاء الدكتور رامي فنج إلى مخفر التل في طرابلس يوم الخميس المقبل من خلال اتهامه بتوزيع الاكل على المحتاجين في ساحة عبد الحميد كرامي، لا يخدم منطق الدولة والمؤسسات ولا الحرية التي نتمسك بكل أبعادها، ومع تأكيدنا وحرصنا على احترام القوانين والنظام العام، الا ان ما يقوم به الدكتور فنج يستدعي التنويه والشكر وليس الاستدعاء. 
لذا، تؤكد منطقة طرابلس في حزب القوات اللبنانية وقوفها الى جانب الدكتور رامي فنج وكافة الاحرار في طرابلس ولبنان من اجل بناء دولة فعلية قوية، تكون حاضنة لجميع ابنائها".
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