لبنان

15 حالة ايجابية في صفوف الوافدين الى لبنان

Lebanon 24
17-02-2021 | 17:44
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فادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14 و15 شباط، أظهرت النتائج وجود خمس عشرة (15) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 14/2/2021 كالتالي:
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 15/2/2021 كالتالي:
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".
المصدر: الوكالة الوطنية
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