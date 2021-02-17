لبنان

"الهيبة" بالابيض

Lebanon 24
17-02-2021 | 17:57
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لساحة بلدة حمانا في قضاء بعبدا وهي ترتدي حلة الثلج البيضاء، وقد عرفت هذه الساحة بساحة "الهيبة" حيث تم تصوير مجموعة مشاهد من مسلل الهيبة بجزئه الأخير.
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