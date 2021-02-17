عثمان استقبل شيا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية INL كريستوفر براون والين شاميشيان، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.