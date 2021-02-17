لبنان

الوضع الحكومي وآخر المستجدات السياسية بين بري وجنبلاط

Lebanon 24
17-02-2021 | 18:56
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري  مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي  الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل حيث 
جرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية لاسيما الوضع الحكومي وغادر جنبلاط دون الادلاء بأي تصريح .
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