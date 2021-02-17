مروج مخدرات ينشط في محافظة جبل لبنان في قبضة الشرطة القضائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقتها للمطلوبين، ولا سيّما الخطرين منهم، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن أحد مروجي المخدّرات الذي ينشط في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.بنتيجة المتابعة والرصد والتعقّب، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 11-2-2021 بمداهمة منزل المشتبه به في محلّة ضبيّه وأوقفته، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكرات عدلية بجرائم مخدرات، ويدعى:أ. م. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني)ضُبط بحوزته كمية من الماريجوانا وحشيشة الكيف وحبوب مخدّرة "XTC" ، بندقيتَي صيد، و/4/ أجهزة خلوية.أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.