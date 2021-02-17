لبنان

عثمان يجتمع مع أصحاب مستشفيات الشمال...وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
17-02-2021 | 19:17
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عقد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، اجتماعا مع وفد من ممثلي اصحاب المستشفيات في الشمال المتعاقدة مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في حضور رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سعيد فواز، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحادة، رئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد المهندس عصام طقوش، رئيس فرع الإدارة في وحدة الإدارة المركزية العقيد محمد عبود، ورؤساء المراكز الطبية في الشمال. وتم البحث في "سبل تفعيل العلاقة بين مؤسسة قوى الامن وهذه المستشفيات"، كذلك تم تناول بعض المسائل المتعلقة بمعالجة عناصر قوى الامن الداخلي واستشفائهم.

وفي هذا الإطار، شدد اللواء عثمان على "أولوية الطبابة للعناصر سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم متقاعدين، وهم الذين قدموا، وما زالوا يقدمون التضحيات في سبيل الحفاظ على الأمن ومكافحة الجرائم على اختلافها لحماية المجتمع اللبناني والمواطنين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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