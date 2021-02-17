لبنان

الجوهري لعبد الله: تمثيلنا التاريخي منذ آلاف السنين هو كتمثيلنا اليوم

Lebanon 24
17-02-2021 | 19:31
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رد نائب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" نسيب الجوهري في بيان، على "كلام النائب بلال عبد الله"، فقال: "إن تجربتنا مع البعض جعلتنا واثقين أن الحق لا يعطى، بل ينتزع بالمطالبة وأحيانا بالقوة، فكيف إن كان هذا الحق مع من لا يعرف ما له وما عليه، ومع من أعطى لنفسه حق التسلط والاستفراد".

أضاف: "إن كنا قد وصلنا إلى قعر الأزمان، فكلامك اليوم والإذن الذي أعطي لك بالتدخل في حق الدروز، والتحديد لحزبنا ورئيسه الأمير طلال أرسلان كيفية تمثيله حكوميا، لهو خير دليل على ذلك".

وختم: "تمثيلنا التاريخي منذ آلاف السنين، هو كتمثيلنا اليوم، وحتما سيبقى كذلك إلى دهر الداهرين، تمثيل توحيدي شريف لأبناء طائفة الموحدين الدروز الشرفاء، والسلام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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