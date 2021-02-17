الثلج يفعل فعلته...إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج على طرقات جرد كسروان

عملت فرق الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، على إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل 4 سيارات على طريق عام ميروبا وضهور فيطرون كسروان، بسبب تراكم طبقات الثلوج على الطريق.



كما عملت الفرق على جرف طبقات الثلوج على طريق عام فقرا كفردبيان وادي كفردبيان وادي فيطرون كسروان أعاقت حركة مرور السيارات على الطريق.