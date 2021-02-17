لبنان

ماذا يجري في المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:42
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اعلن بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي رفع الغطاء عن المجلس الاعلى الكاثوليكي ويجري في الاجتماع الذي لا يزال مستمرا حتى اللحظة البحث في تعديل نظام المجلس، بحسب قناة الجديد.
وكانت معلومات صحافية قد أشارت الى ان العبسي يبحث في تقديم استقالته من رئاسة المجلس وسحب الأعضاء الذين عينهم في الهيئتين التنفيذية والعامة للمجلس، كما أن مطارنة الطائفة سيلجأون أيضا إلى سحب الأعضاء الذين عينوهم، وبالتالي يصبح المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك بحكم المنحل.

هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد الانتخابات المقررة للمجلس في آذار المقبل خلافات كبيرة بين الاطراف السياسية تتعلق بمنصب نائب الرئيس وقد فشلت كل المحاولات من أجل إيجاد الحلول أو التوافق على حل او على نائب رئيس مستقل، الامر الذي أثار غضب البطريرك العبسي ودفعه إلى اتخاذ خطوة الاستقالة من رئاسة المجلس الأعلى.
 
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