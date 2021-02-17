لبنان

لبنانيون علقوا على الحدود مع سوريا.. هذا مصيرهم

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:52
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أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر حسابه عبر "تويتر" أنه، "بعد مناشدة اللبنانيين العالقين على الحدود اللبنانية السورية أجرينا اتصالات بالامن العام ووزير الصحة ومدير مكتب رئيس الحكومة للسماح لهم بالدخول إلى لبنان وإجراء فحص pcr عند الحدود اللبنانية وهذا ما حصل واتخذ القرار بالسماح بعودتهم".
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