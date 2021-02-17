لبنان

البطريرك الراعي: المبادرة الفرنسية ما زالت في بدايتها والبلد في وضع لم يعد يحتمل

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:54
A-
A+
Doc-P-794856-637491921564077000.jpg
Doc-P-794856-637491921564077000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على منتقدي دعوته إلى التدويل، مؤكداً: "الطائف كان تدويلاً، والمبادرات تدويل، لا للتعطيل، لا للتمديد، نعم لكل الاستحقاقات في مواعيدها"

البطريرك الراعي وفي حديث لصحيفة "النهار" ينشر غداً شدد على أنّ "المبادرة الفرنسية ما زالت في بدايتها، ونسبتها مئة في المئة، وما زالت منطلقة ولم تتراجع".
وتابع: "أطلقنا الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان لأنّ البلد وصل إلى وضع لم يعد يحتمل وتوقف كل شيء، والأمر لا يحتاج إلى براهين".

ولفت الراعي إلى أنّه "لو كانت لدينا دولة القانون والعدالة لكنّا جميعنا رابحين، لبنان فسيسفساء قائم على تعددية الوحدة، إذا سَلِمت هذه الفسيفساء نسلَم جميعنا".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:26 | 2021-02-18
00:15 | 2021-02-18
00:12 | 2021-02-18
00:08 | 2021-02-18
00:02 | 2021-02-18
23:28 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website