بعد البلبلة الإعلامية...هل فعلاً صدرت مذكرة توقيف بحق فنيانوس؟

رد مصدر قضائي رفيع، في اتصال مع لبنان 24، على سؤال حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن إصدار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد أن كان استدعاه للمثول أمامه غداً كمدعى عليه بجرم الإهمال والتسبب بالانفجار، أنه لا يمكنللقاضي إصدار مثل هكذا مذكرة الا اذا تبلّغ المدعى عليه موعد جلسة التحقيق ولم يحضر، عندها قد يصدر القاضي مذكرة توقيف وليس قبل.