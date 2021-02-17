إنقاذ مواطنَين وسحب سيارتهما جراء انزلاقها في مجدل عنجر

عملت العناصر التابعة لمركز المصنع في الدفاع المدني على انقاذ مواطنين اثنين وسحب سيارتهما جراء انزلاقها بسبب تراكم الثلوج على جانب الطريق في مجدل عنجر-البقاع. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.