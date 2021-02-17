لبنان

إنقاذ مواطنَين وسحب سيارتهما جراء انزلاقها في مجدل عنجر

Lebanon 24
17-02-2021 | 21:52
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عملت العناصر التابعة لمركز المصنع في الدفاع المدني على انقاذ مواطنين اثنين وسحب سيارتهما جراء انزلاقها بسبب تراكم الثلوج على جانب الطريق في مجدل عنجر-البقاع. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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مجدل عنجر

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