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لبنان
ضاهر يقدّم استقالته من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك
Lebanon 24
17-02-2021
|
22:02
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أعلن النائب ميشال ضاهر استقالته من الهيئة التنفيذيّة للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك، وذلك في كتابٍ وجّهه الى البطريرك يوسف العبسي.
وكان ضاهر لوّح، في بيانٍ أصدره السبت الماضي، بتقديم الاستقالة التي أتت اليوم فور انتهاء اجتماع للهيئة.
المصدر:
MTV
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ميشال الضاهر
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