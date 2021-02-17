ضاهر يقدّم استقالته من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك

أعلن النائب ميشال ضاهر استقالته من الهيئة التنفيذيّة للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك، وذلك في كتابٍ وجّهه الى البطريرك يوسف العبسي.

وكان ضاهر لوّح، في بيانٍ أصدره السبت الماضي، بتقديم الاستقالة التي أتت اليوم فور انتهاء اجتماع للهيئة.