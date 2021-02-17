لبنان

مصدر قضائي عن اعتراض فنيانوس: إن غداً لناظره قريب

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:10
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بعد اعتراض الوزير السابق يوسف فنيانوس على طريقة تبليغه للمثول أمام القاضي فادي صوان غداً، وذلك عبر اتصال هاتفي تلقاه من المباحث الجنائية المركزية مساء اليوم كما أعلن في تغريدة على حسابه، أفاد مصدر قضائي للبنان 24 أن "القرار يعود للقاضي صوان في ما يتعلق بقانونية التبليغ من عدمه، وإن غداً لناظره قريب".
 
وكان الوزير فنيانوس غرد عبر "تويتر" كاتبا: "تلقيت اتصالا هاتفيا الساعة 7,21 مساء من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غدا صباحا للاستماع إلي كمدعى عليه أمام القاضي صوان. وبما أن التبليغ أتى مخالفا أصول المحاكمات الجزائية، أعتذر عن حضور جلسة الغد ".

لبنان

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