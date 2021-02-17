لبنان

المكتب الإعلامي للحريري نقلاً عن الوكالة القطرية: الدوحة تدعم الأشقاء في لبنان

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:16
A-
A+
Doc-P-794877-637491971346647878.jpeg
Doc-P-794877-637491971346647878.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، عن "وكالة الأنباء القطرية"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع اليوم مع رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية الشقيقة سعد الحريري الذي يزور البلاد الآن. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار. وهنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف من جهته، دولة قطر على المصالحة الخليجية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:26 | 2021-02-18
00:15 | 2021-02-18
00:12 | 2021-02-18
00:08 | 2021-02-18
00:02 | 2021-02-18
23:28 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website