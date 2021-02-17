لبنان

انهيار حائط على طريق عام الحاصباني

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:46
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 انهار حائط على طريق عام الحاصباني بالقرب من متنزه البحصاصة.

من جهتها دعت بلدية حاصبيا السائقين إلى "توخي الحيطة والحذر حفاظا على السلامة العامة"، واعدة "بالعمل على رفع الأحجار والأتربة خلال الساعات المقبلة".
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