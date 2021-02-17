انهيار حائط على طريق عام الحاصباني

انهار حائط على طريق عام الحاصباني بالقرب من متنزه البحصاصة.



من جهتها دعت بلدية حاصبيا السائقين إلى "توخي الحيطة والحذر حفاظا على السلامة العامة"، واعدة "بالعمل على رفع الأحجار والأتربة خلال الساعات المقبلة".