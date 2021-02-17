دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدب على طريق سير الضنية شمال لبنان، تزامناً مع اشتداد العاصفة جويس وسقوط الثلوج بكثافة.

وبعد التأكد تبين أن الصورة مركبة.