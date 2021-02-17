لبنان

دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:52
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدب على طريق سير الضنية شمال لبنان، تزامناً مع اشتداد العاصفة جويس وسقوط الثلوج بكثافة.
وبعد التأكد تبين أن الصورة مركبة.
 
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دب

سير الضنية

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