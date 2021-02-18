لبنان

قرار صعب

Lebanon 24
18-02-2021 | 00:02
A-
A+
Doc-P-794893-637492034808694297.jpg
Doc-P-794893-637492034808694297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعيش أحد القضاة المكلفين بملف حيوي جداً أجواء اتخاذ قرار صعب، يعتقد أنه سيكون سلبياً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الحريري: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء. من يمنع تشكيل الحكومة يمنع اطلاق الاصلاحات، يطول معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها، وفي النهاية يقول ان قراره خراب البلد
lebanon 24
18/02/2021 03:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد انفجار المرفأ.. عقد النقل المقدّم الى القضاء اللبناني مزوّر والشركة وهمية!
lebanon 24
18/02/2021 03:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الدعوى المقامة ضده أمام القضاء اللبناني.. توضيح من العريضي
lebanon 24
18/02/2021 03:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: لبنان الجوهرة الثمينة في حالة تقويض وتأليف الحكومة معطّل والقضاء فريسة التدخل السياسي والاقتصاد منهار والحلّ يكون بتشكيل حكومة انقاذ
lebanon 24
18/02/2021 03:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2021-02-18
01:09 | 2021-02-18
01:00 | 2021-02-18
00:49 | 2021-02-18
00:41 | 2021-02-18
00:26 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website