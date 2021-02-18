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لبنان
قرار صعب
Lebanon 24
18-02-2021
|
00:02
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يعيش أحد القضاة المكلفين بملف حيوي جداً أجواء اتخاذ قرار صعب، يعتقد أنه سيكون سلبياً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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