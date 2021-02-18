لبنان

استياء من حجب محطّات

Lebanon 24
18-02-2021 | 00:08
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تسود حالة من الاستياء لدى جمهور في جغرافيا واسعة، من حجب بعض المحطات عن هذه المناطق، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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