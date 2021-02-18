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لبنان
أسئلة حول تعيينات
Lebanon 24
18-02-2021
|
00:12
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أثارت تعيينات جرت في مقر رئاسي جملة أسئلة، لجهة الإمساك بقبضة القرار هناك، لأسباب غير واضحة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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تعيينات
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