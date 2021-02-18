نصر الله تجاهل ذكرى استشهاد الحريري

لاحظت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استذكر أحداثا دولية مثل انتصار الثورة الخمينية في إيران، وتجاهل ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري".