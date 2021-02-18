لبنان

نصر الله تجاهل ذكرى استشهاد الحريري

Lebanon 24
18-02-2021 | 00:15
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لاحظت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استذكر أحداثا دولية مثل انتصار الثورة الخمينية في إيران، وتجاهل ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري".
المصدر: الانباء الكويتية
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