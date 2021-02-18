مخاوف من تجدّد الاغتيالات

لا يزال هاجس الاغتيالات الذي أطلّ برأسه بعد تصفية المعارض لحزب الله لقمان سليم، مسيطراً على المشهد الداخلي، في ظل كشف العديد من الشخصيات أنها تلقت تحذيرات بوجوب أخذ الحيطة والحذر، توازياً مع إلغاء سياسيين وإعلاميين، لقاءات كانت ستعقدها في مكاتب أو منازل، وذلك خوفاً من انكشافها أمنياً.وأكد عدد من الذين تلقوا تحذيرات لـ"السياسة" الكويتية أنهم "ينظرون بجدية إلى هذه التحذيرات، وقد التزموا باتخاذ احتياطات مشددة، خوفاً من استهدافهم بعد اغتيال سليم".