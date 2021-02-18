اقتراح نصر الله أعاد فتح باب الحوار والنقاش الداخلي

قالت مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "اقتراح السيد حسن نصر الله ربما أعاد فتح باب الحوار والنقاش الداخلي بالتوازي مع الحراك الخارجي الذي تقوده فرنسا ليس بعيدا عن التنسيق مع مصر واميركا ودول اخرى، ودخلت على خطه مؤخراً روسيا. وأشارت إلى ان "الرئيس الحريري هو المولج قبل غيره بالرد على اقتراح نصر الله، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة، خاصة ان نصر الله وازن بين طرفي الازمة عون والحريري ولم ياخذ طرفاً مع أحدهما ضد الآخر، وهو طمأن كل الاطراف وأوجد مخرجاً على الآخرين تلقفه والتعاطي معه".