لبنان

اقتراح نصر الله أعاد فتح باب الحوار والنقاش الداخلي

Lebanon 24
18-02-2021 | 01:09
A-
A+
Doc-P-794905-637492084388279234.jpg
Doc-P-794905-637492084388279234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "اقتراح السيد حسن نصر الله ربما أعاد فتح باب الحوار والنقاش الداخلي بالتوازي مع الحراك الخارجي الذي تقوده فرنسا ليس بعيدا عن التنسيق مع مصر واميركا ودول اخرى، ودخلت على خطه مؤخراً روسيا. وأشارت إلى ان "الرئيس الحريري هو المولج قبل غيره بالرد على اقتراح نصر الله، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة، خاصة ان نصر الله وازن بين طرفي الازمة عون والحريري ولم ياخذ طرفاً مع أحدهما ضد الآخر، وهو طمأن كل الاطراف وأوجد مخرجاً على الآخرين تلقفه والتعاطي معه".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2021-02-18
01:00 | 2021-02-18
00:49 | 2021-02-18
00:41 | 2021-02-18
00:26 | 2021-02-18
00:15 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website