كوما حكومية.. وقبضة نيابية على الإعلام

تخوّفت أوساط معنية عبر "اللواء" من أن يؤدي استمرار الكوما في تأليف الحكومة إلى إفلاس عمليات الإجهاز على دورها عبر مؤسساتها، مع بروز محاولة لفرض قبضة نيابية على الإعلام.